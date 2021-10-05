Роман Асхабадзе: Задача на сезон – быть в пятерке. В перспективе думаем об РПЛ

«В этом чемпионате рассчитываем быть в пятерке, считаем, что команде это по силам, – подчеркнул Асхабадзе. – В перспективе надеемся, что Воронеж будет принимать матчи Российской Премьер-лиги».

Отметим, что «Факел» за последние годы сделал серьезный скачок в развитии, изменив экономику клуба и поднявшись в турнирной таблице. После 15 туров команда занимает второе место в ФНЛ с 30 очками. От лидера – «Оренбурга» воронежцев отделяет всего 4 очка. В то же время по величине бюджета – 260 млн рублей – команда находится во второй половине таблицы. У сегодняшнего лидера лиги, по некоторым данным, бюджет равен 800 млн.

Также Асхабадзе сообщил, что в регионе есть серьезный интерес к футболу. Около 250 тысяч человек в той или иной мере поддерживают клуб. Речь не идет о том, что все эти люди способны прийти на стадион. Это те, кого интересуют игры «Факела», кто тем или иным образом вовлечен в деятельность клуба.