Эмильен Жаклен: Я хочу написать свою историю на Олимпиаде в Пекине

Трехкратный чемпион мира французский биатлонист Эмильен Жаклен рассказал о восстановлении после травмы запястья, полученной летом на тренировке. Спортсмен также поделился планами на предстоящую Олимпиаду, которая пройдет в Пекине (Китай).

«Теперь мне в запястье вставлены пластина и девять винтов. Конечно, это мешает мне тренироваться по полной. Тем не менее, я смог довольно быстро возобновить тренировки.

Часто говорят, что на Олимпийских играх пишут очень красивые истории. Я хочу написать свою. Кроме того, чтобы доказать всем, кто будет смотреть Игры этой зимой, что, несмотря на тяжелые удары судьбы, мы можем идти вперед с упорным трудом, самоотверженностью и волей», - приводит слова Жаклена Eurosport.