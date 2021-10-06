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06 октября 10:46
автор: Александр Бойченко

Эмильен Жаклен: Я хочу написать свою историю на Олимпиаде в Пекине

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.

Трехкратный чемпион мира французский биатлонист Эмильен Жаклен рассказал о восстановлении после травмы запястья, полученной летом на тренировке. Спортсмен также поделился планами на предстоящую Олимпиаду, которая пройдет в Пекине (Китай).

«Теперь мне в запястье вставлены пластина и девять винтов. Конечно, это мешает мне тренироваться по полной. Тем не менее, я смог довольно быстро возобновить тренировки.

Часто говорят, что на Олимпийских играх пишут очень красивые истории. Я хочу написать свою. Кроме того, чтобы доказать всем, кто будет смотреть Игры этой зимой, что, несмотря на тяжелые удары судьбы, мы можем идти вперед с упорным трудом, самоотверженностью и волей», - приводит слова Жаклена Eurosport.

источник: Eurosport.ru
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