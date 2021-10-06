Действующий футболист Нури Шахин стал главным тренером «Антальяспора»

Футболист Нури Шахин назначен главным тренером турецкого «Антальяспора». Об этом сообщает пресс-служба коллектива.

33-летний Шахин является нынешним футболистом клуба и играет за команду с 2020 года. Решение о назначении Шахина было принято после отставки Эрсуна Янала. Шахин также играл за немецкие «Боруссию Дортмунд» и «Вердер Бремен», голландский «Фейеноорд», испанский «Реал» и английский «Ливерпуль».

«Антальяспор» после восьми туров национального первенства находится на 14-м месте в турнирной таблице, набрав восемь очков. В следующем матче 16 октября клуб на выезде сыграет с «Сивасспором».