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06 октября 11:01
автор: Александр Бойченко

Действующий футболист Нури Шахин стал главным тренером «Антальяспора»

Футболист выступает за турецкую команду с 2020 года.

Футболист Нури Шахин назначен главным тренером турецкого «Антальяспора». Об этом сообщает пресс-служба коллектива.

33-летний Шахин является нынешним футболистом клуба и играет за команду с 2020 года. Решение о назначении Шахина было принято после отставки Эрсуна Янала. Шахин также играл за немецкие «Боруссию Дортмунд» и «Вердер Бремен», голландский «Фейеноорд», испанский «Реал» и английский «Ливерпуль».

«Антальяспор» после восьми туров национального первенства находится на 14-м месте в турнирной таблице, набрав восемь очков. В следующем матче 16 октября клуб на выезде сыграет с «Сивасспором».

источник: ФК «Антальяспор»
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