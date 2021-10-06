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06 октября 11:30

Агент Миранчука прокомментировал информацию о возможном уходе футболиста из «Аталанты»

Ранее сообщалось, что Алексей может уйти в зимнее трансферное ркно.

Футбольный агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника итальянской «Аталанты» Алексея Миранчука, прокомментировал информацию о возможном уходе футболиста из клуба.

«Не комментирую слухи. Мало ли, где и что пишут. Давайте не будем верить слухам», - приводит слова Вадима Sport24.

Отметим, что в составе «Аталанты» Миранчук провел в общей сложности 36 матчей, в которых забил семь мячей и отдал три голевые передачи. В текущем розыгрыше серии А полузащитник сыграл в четырех матчах и не отметился результативными действиями.

источник: Sport24.ru
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