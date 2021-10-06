Агент Миранчука прокомментировал информацию о возможном уходе футболиста из «Аталанты»

Футбольный агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника итальянской «Аталанты» Алексея Миранчука, прокомментировал информацию о возможном уходе футболиста из клуба.

«Не комментирую слухи. Мало ли, где и что пишут. Давайте не будем верить слухам», - приводит слова Вадима Sport24.

Отметим, что в составе «Аталанты» Миранчук провел в общей сложности 36 матчей, в которых забил семь мячей и отдал три голевые передачи. В текущем розыгрыше серии А полузащитник сыграл в четырех матчах и не отметился результативными действиями.