Ибрагимович - о Джоковиче: Он выдает максимум, когда злится

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович высказал свое мнение о сербском теннисисте Новаке Джоковиче. Швед рассказал, что спортсмен напоминает ему самого себя.

«Джокович мыслит по-балкански. Когда ты «взрываешься», все идет хорошо. Джокович выдает максимум, когда злится. Он идеальный спортсмен. С опытом человек растет умственно. Ноле (Новак) похож на меня», - цитирует Златана Milan News 24.

34-летний Джокович решил пропустить турнир в Индиан-Уэллсе, который стартует 7 октября. Теннисист восстанавливается после Открытого чемпионата США 2021 года, где в финальном матче уступил россиянину Даниилу Медведеву (4:6, 4:6, 4:6).