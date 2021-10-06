Дмитрий Баринов: Николич, спасибо вам за все!

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов поблагодарил бывшего главного тренера Марко Николича, который сегодня покинул клуб.

«Мистер, спасибо вам за все! Удачи в тренерской карьере», - написал Дмитрий в своем инстаграм.

Напомним, Николич возглавил «Локомотив» в июне прошлого года. Под его руководством команда одержала 29 побед, 18 раз сыграла вничью и потерпела 15 поражений. В прошлом сезоне клуб стал обладателем Кубка России.

Исполняющим обязанности главного тренера стал Дмитрий Лоськов.