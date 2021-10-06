ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
06 октября 11:50

Дмитрий Баринов: Николич, спасибо вам за все!

В официальном объявлении серба было сказано о разрыве контракта по обоюдному согласию сторон.

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов поблагодарил бывшего главного тренера Марко Николича, который сегодня покинул клуб.

«Мистер, спасибо вам за все! Удачи в тренерской карьере», - написал Дмитрий в своем инстаграм.

Напомним, Николич возглавил «Локомотив» в июне прошлого года. Под его руководством команда одержала 29 побед, 18 раз сыграла вничью и потерпела 15 поражений. В прошлом сезоне клуб стал обладателем Кубка России.

Исполняющим обязанности главного тренера стал Дмитрий Лоськов.

Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
В Берлине представили логотип и девиз Евро-2024"Йокерит" прервал 11-матчевую победную серию"Сибирь" потерпела поражение от "Торпедо"Жена вратаря «Краснодара» сообщила о распаде семьиКузяев: как без Дзюбы изменилась атмосфера в сборной РоссииЛовчев — про покупку «Спартака» Малофеевым
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика