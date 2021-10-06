Анатолий Мещеряков: Не желаю о приглашении Николича в команду

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков не жалеет о том, что пригласил Марко Николича на пост главного тренера команды.

«Во-первых, нынешнее руководство «Локомотива» берет на себя всю ответственность за решение об отставке Николича. Что касается Марко, считаю его профессионалом в плане работы и хорошим человеком. Он имеет свое мнение и умеет его отстаивать. Хочу пожелать ему удачи, я уверен, что он не затеряется. Жалею ли я о приходе сербского специалиста в команду? Точно нет. Он приглашался в соответствии со стратегией развития клуба», - приводит ТАСС слова Мещерякова.

Напомним, Николич возглавил «Локомотив» в июне прошлого года. Под его руководством команда одержала 29 побед, 18 раз сыграла вничью и потерпела 15 поражений. В прошлом сезоне клуб стал обладателем Кубка России.