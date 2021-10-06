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06 октября 11:41
автор: Александр Бойченко

Витсель поделился ожиданиями от матча Лиги Наций с Францией

Игра состоится 7 октября.

Аксель Витсель, полузащитник «Боруссии Дортмунд» и сборной Бельгии, поделился своими ожиданиями от предстоящего полуфинала Лиги наций УЕФА.

«Нельзя сравнивать Лигу Наций с чемпионатами Европы и мира, но за победу в ней борются четыре сильнейшие команды. Если мы выиграем, это будет достижением для нашей команды. Мы, как всегда, чрезвычайно мотивированы, когда защищаем честь страны.

Месяц назад Франция была далека от идеала, но она остается Францией с ее лучшими игроками. В матче с нами она определенно может себя проявить», - сказал Витсель УЕФА.

Матч между сборными Франции и Бельгии состоится 7 октября. Встреча состоится в Турине на стадионе «Альянц - Ювентус». В другом полуфинальном матче сборная Испании встретится с Италией. Матч состоится 6 октября.

источник: UEFA (УЕФА)
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