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06 октября 12:10

Гарри Линекер: Вудворд подписал Роналду в «Манчестер Юнайтед» в моем саду!

Португалец вернулся в «МЮ» летом этого года.

Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер рассказал о том, как исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд договорился о трансфере Криштиану Роналду.

«Выложу карты на стол - Эд Вудворд - мой хороший друг и сосед. Он подписал Криштиану Роналду, когда был у меня в саду! Когда он зашел, то разговаривал по телефону с Жорже Мендешем», - сказал Линекер в эфире BBC Sport.

Криштиану этим летом перешел из туринского «Ювентуса» и подписал с манкунианцами двухлетнее соглашение. Нападающей вернул себе 7-й номер, который в прошлом сезоне носил форвард Эдинсон Кавани.

Роналду ранее уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год. За это время нападающий провел 292 встречи и записал на свой счет 118 забитых мячей и 69 голевых передач.

источник: BBC
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