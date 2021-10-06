Лаос назначен главным арбитром отборочного матча ЧМ-2022 Россия - Словакия

Испанская бригада судей во главе с Матеу Лаосом обслужит матч отборочного турнира чемпионата мира по 2022 года между сборными России и Словакии. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Ассистентами Лаоса будут его соотечественники Пау Себриан и Роберто дель Паломар, резервный арбитр - Хосе Мунуэра. За систему видеопомощи арбитрам (VAR) будут отвечать Хуан Мартинес и его ассистент Теодоро Собрино.

Матч группы H Россия - Словакия состоится 8 октября в Казани. После шести туров российская команда идет на втором месте в таблице группы (13 очков), уступая лидирующей сборной Хорватии по разнице мячей.