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06 октября 12:30

Лаос назначен главным арбитром отборочного матча ЧМ-2022 Россия - Словакия

Встреча состоится 8 октября.

Испанская бригада судей во главе с Матеу Лаосом обслужит матч отборочного турнира чемпионата мира по 2022 года между сборными России и Словакии. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Ассистентами Лаоса будут его соотечественники Пау Себриан и Роберто дель Паломар, резервный арбитр - Хосе Мунуэра. За систему видеопомощи арбитрам (VAR) будут отвечать Хуан Мартинес и его ассистент Теодоро Собрино.

Матч группы H Россия - Словакия состоится 8 октября в Казани. После шести туров российская команда идет на втором месте в таблице группы (13 очков), уступая лидирующей сборной Хорватии по разнице мячей.

источник: UEFA (УЕФА)
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