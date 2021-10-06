«Русофобское отношение добралось до УЕФА». Госдума отреагировала на изображение Крыма частью Украины

Дмитрий Свищев, член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, отреагировал на решение УЕФА представить Крым в составе Украины на логотипе ЕВРО-2024.

«К сожалению, русофобское настроение добралось и до УЕФА. Уважаемая футбольная организация пренебрегает мнением граждан Крыма, которые давно сделали свой выбор. Два варианта: либо это сделано по незнанию, что маловероятно, либо они попросту не хотят ругаться с Украиной. Вы же знаете, как наши соседи начинают нервничать в подобной ситуации», передает слова Свищева «Чемпионат».

Напомним, чемпионат Европы по футболу в 2024 году пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Турнир пройдет в десяти разных городах на десяти стадионах. Действующим чемпионом Евро является сборная Италии, обыгравшая в финале англичан в серии послематчевых пенальти.