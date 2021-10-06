Гилерме - Николичу: Уверен, футбол еще не раз сделает так, чтобы мы увиделись

Вратарь «Локомотива» Гилерме поблагодарил Марко Николича, покинувший пост главного тренера «железнодорожников».

42-летний Николич в «Локомотиве» был с мая 2020 года. Он выиграл Кубок России и занял 2-е место в РПЛ в сезоне 2019/20.

«Марко, благодарен за возможность работать с тобой. Это было всегда интересно и полезно. Уверен, что футбол еще не раз сделает так, чтобы мы увиделись. Удачи во всех твоих новых вызовах и спасибо», - написал Гилерме в instagram.

Напомним, Николич возглавил «Локомотив» в июне прошлого года. Под его руководством команда одержала 29 побед, 18 раз сыграла вничью и потерпела 15 поражений. В прошлом сезоне клуб стал обладателем Кубка России.

В текущем сезоне «Локомотив» занимает четвертое место с 17 баллами в активе, отставая от идущим первым «Зенит» на шесть очков. Следующую игру «железнодорожники» проведут в 11-м туре РПЛ с «Рубином» на выезде 16 октября.