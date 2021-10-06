ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
06 октября 12:23
автор: Александр Бойченко

Гилерме - Николичу: Уверен, футбол еще не раз сделает так, чтобы мы увиделись

Марко Николич покинул пост наставника «Локомотива».

Вратарь «Локомотива» Гилерме поблагодарил Марко Николича, покинувший пост главного тренера «железнодорожников».

42-летний Николич в «Локомотиве» был с мая 2020 года. Он выиграл Кубок России и занял 2-е место в РПЛ в сезоне 2019/20.

«Марко, благодарен за возможность работать с тобой. Это было всегда интересно и полезно. Уверен, что футбол еще не раз сделает так, чтобы мы увиделись. Удачи во всех твоих новых вызовах и спасибо», - написал Гилерме в instagram.

Напомним, Николич возглавил «Локомотив» в июне прошлого года. Под его руководством команда одержала 29 побед, 18 раз сыграла вничью и потерпела 15 поражений. В прошлом сезоне клуб стал обладателем Кубка России.

В текущем сезоне «Локомотив» занимает четвертое место с 17 баллами в активе, отставая от идущим первым «Зенит» на шесть очков. Следующую игру «железнодорожники» проведут в 11-м туре РПЛ с «Рубином» на выезде 16 октября.

источник: Instagram
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Аделина Сотникова покинула «Ледниковый период»Агент Марко Николича подтвердил его уход из "Локомотива"ЦСКА выиграл у "Куньлунь Ред Стар"Жена вратаря «Краснодара» сообщила о распаде семьиКузяев: как без Дзюбы изменилась атмосфера в сборной РоссииЛовчев — про покупку «Спартака» Малофеевым
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика