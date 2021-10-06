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06 октября 12:31
автор: Александр Бойченко

«Фиорентина» готова расстаться с Влаховичем за 90 миллионов евро

Нападающий выступает за «фиалок».

«Фиорентина» готова отпустить нападающего Душана Влаховича за 90 миллионов евро.

По словам La Gazzetta dello Sport, 21-летним сербом интересуются «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Интер» и «Ювентус».

Вчера, 5 октября, президент флорентийской команды Рокко Коммиссо заявил, что футболист отказался продлевать контракт с итальянским клубом.

Текущее соглашение Влаховича с «Фиорентиной» истекает в 2023 году. Ранее президент клуба Рокко Коммисо отклонил все предложения о покупке нападающего, в том числе 70 миллионов евро от «Атлетико» в августе.

источник: La Gazzetta dello Sport
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