«Фиорентина» готова расстаться с Влаховичем за 90 миллионов евро

«Фиорентина» готова отпустить нападающего Душана Влаховича за 90 миллионов евро.

По словам La Gazzetta dello Sport, 21-летним сербом интересуются «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Интер» и «Ювентус».

Вчера, 5 октября, президент флорентийской команды Рокко Коммиссо заявил, что футболист отказался продлевать контракт с итальянским клубом.

Текущее соглашение Влаховича с «Фиорентиной» истекает в 2023 году. Ранее президент клуба Рокко Коммисо отклонил все предложения о покупке нападающего, в том числе 70 миллионов евро от «Атлетико» в августе.