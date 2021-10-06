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06 октября 12:50

Первый тренер Алексея Миранчука считает, что «Аталанта» не подходит россиянину

Ранее сообщалось, что Алексей может уйти в зимнее трансферное окно.

Первый тренер полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука Александр Воронков поделился мнением о возможном переходе россиянина в другой клуб.

«Я всегда говорил, что Серия А - не его лига. Его чемпионат - испанский. В Италии более тактический, засушливый футбол. Он не открытый. Там сложно играть в стиле Алексея - ему нужно пространство, которого не дают, но, видимо, не получается создавать себе моменты», - приводит слова Воронкова Sport24.

Отметим, что в составе «Аталанты» Миранчук провел в общей сложности 36 матчей, в которых забил семь мячей и отдал три голевые передачи. В текущем розыгрыше серии А полузащитник сыграл в четырех матчах и не отметился результативными действиями.

источник: Sport24.ru
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