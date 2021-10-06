ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
06 октября 13:10

Виталий Милонов: Жителям Крыма стоит написать в УЕФА, что они живут в России

На логотипе предстоящего Евро-2024 Крым был представлен как часть Украины.

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов отреагировал на решение УЕФА представить Крым в составе Украины на логотипе ЕВРО-2024.

«УЕФА - мерзкие карлики. И я думаю, что в сборную надо взять кого-то из крымских футболистов, а жителям Крыма стоит написать в УЕФА, что они живут в России. Странно, что они рисуют сербское Косово, как независимую душманскую территорию, а Крым пытаются запихать в украинские земли», - приводит слова Милонова «Метарэйтинг».

Напомним, чемпионат Европы по футболу в 2024 году пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Турнир пройдет в десяти разных городах на десяти стадионах. Действующим чемпионом Евро является сборная Италии, обыгравшая в финале англичан в серии послематчевых пенальти.

источник: «Метарейтинг»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Как пешеходу не попасть под колеса автомобиля на ночной дороге Вратарём сборной Китая на Олимпиаде будет россиянин"Амур" одержал волевую победу над "Витязем"Жена вратаря «Краснодара» сообщила о распаде семьиКузяев: как без Дзюбы изменилась атмосфера в сборной РоссииЛовчев — про покупку «Спартака» Малофеевым
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика