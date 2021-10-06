Виталий Милонов: Жителям Крыма стоит написать в УЕФА, что они живут в России

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов отреагировал на решение УЕФА представить Крым в составе Украины на логотипе ЕВРО-2024.

«УЕФА - мерзкие карлики. И я думаю, что в сборную надо взять кого-то из крымских футболистов, а жителям Крыма стоит написать в УЕФА, что они живут в России. Странно, что они рисуют сербское Косово, как независимую душманскую территорию, а Крым пытаются запихать в украинские земли», - приводит слова Милонова «Метарэйтинг».

Напомним, чемпионат Европы по футболу в 2024 году пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Турнир пройдет в десяти разных городах на десяти стадионах. Действующим чемпионом Евро является сборная Италии, обыгравшая в финале англичан в серии послематчевых пенальти.