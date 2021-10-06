Рахим Стерлинг - о Евро-2020: Нас до сих пор с чем-то поздравляют, хотя мы проиграли

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахим Стерлинг высоко оценил выступление национальной сборной на Евро-2020.

«Нас до сих пор с чем-то поздравляют, но поздравлять особо не с чем, потому что мы проиграли. Самое замечательное в нашей команде то, что мы недовольны хорошей игрой, мы хотели привезти домой трофей, это наш менталитет», - цитирует Стерлинга Sky Sports.

Евро-2020 проходил с 11 июня по 11 июля 2021 года. Сборная Англии вышла в финал, где уступила Италии (1:1; 2:3 - по пенальти).