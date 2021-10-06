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06 октября 13:14
автор: Александр Бойченко

Агент Лахтер: Гасперини в упор не видит Миранчука на тренировках

Алексей Миранчук выступает за команду из Бергамо второй сезон.

Футбольный агент Деннис Лахтер прокомментировал информацию о том, что полузащитник сборной России Алексей Миранчук может покинуть «Аталанту» в зимнее трансферное окно.

- Естественно, все в Аталанте это будут отрицать, иначе «слона не продадут». Конечно, скажут, что он не продается, иначе его не продать. Гасперини вообще не общается с ним на тренировках. Он не видит его в упор. Тренер пытался с ним заговорить, но Алексей «включил итальянца», ходит обиженно, надувает щеки. У Малиновского тоже был провальный старт чемпионата, но сейчас он выкладывается на все сто, пашет как черт. А Миранчук дуется», - передает слова Лахтера «РБ Спорт».

Напомним, в текущем сезоне серии А Миранчук поучаствовал в четырех матчах, не отметившись результативными действиями. Нынешняя трансферная стоимость полузащитника оценивается в 15 миллионов евро. Футбол был вызван в национальную сборную на игру отборочного турнира к чемпионату мира-2022 с командами Словакии и Словении.

источник: «РБ-Спорт»
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