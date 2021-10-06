Зюле может покинуть «Баварию», игрок недоволен финансовыми условиями в Мюнхене

Защитник «Баварии» Никлас Зюле может покинуть клуб следующим летом на правах свободного агента.

По словам Sport1, мюнхенцы ведут переговоры о новом соглашении с 26-летним немцем, но идут слишком медленно. Сообщается, что футболист хочет получать более 10 миллионов евро в год и имеет предложения от ряда клубов Англии.

Зюле играет за мюнхенскую «Баварию» с лета 2017 года. В сезоне 2021/22 футболист провел 11 матчей и не отличился результативными действиями. Действующий контракт футболиста действует до конца июня 2022 года.