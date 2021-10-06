Дешам рассказал о роли Мбаппе в сборной Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам опроверг слухи о том, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе имеет особый статус в национальной сборной.

«Я бы не сказал, что работать с Килианом сложно. Он всегда подчиняется командным задачам. Он и ряд других игроков имеют возможность изменить ситуацию самостоятельно. Но это не значит, что он оторван от коллективных целей.

Когда мне есть что сказать ему, я говорю то же самое, что и другим футболистам. Это было с самого начала и продолжается до сих пор», - сказал Дешам Le Parisien.

Напомним, что в октябре подопечные Дешама сыграют полуфинальный матч Лиги Наций с Бельгией (7 октября, 21:45 мск) и два отборочных матча к ЧМ-2022 со сборными Казахстана (13 октября, 21:45 мск) и Финляндии (16 октября 21:45).