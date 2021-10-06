В «Химках» прокомментировали слухи о том, что Глушаков не сыграет за сборную

Депутат Госдумы Роман Терюшков прокомментировал информацию о том, что полузащитник «Химок» Денис Глушаков не сможет принять участие в матчах отборочного цикла ЧМ-2022 в составе сборной России.

«По Денису принимают решение врачи сборной. Мне не поступало никакой информации об осложнениях его повреждения. Надеюсь, у него получится выступить за сборную», — сказал Терюшков «СЭ».

Матч группы H Россия - Словакия состоится 8 октября в Казани. После шести туров российская команда идет на втором месте в таблице группы (13 очков), уступая лидирующей сборной Хорватии по разнице мячей.