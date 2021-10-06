УЕФА объяснил включение Крыма в состав Украины на презентации логотипа чемпионата Европы в Германии

УЕФА предоставил объяснение включению Крыма в состав Украины на презентации чемпионата Европы по футболу 2024 года.

«Карта Украины в анимационном видео отражает резолюцию 68/262 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, которая была широко одобрена государствами-членами и которая признает территориальные границы Украины с включением Крыма», - приводит сообщение УЕФА «Спорт-Экспресс».

Добавим, что турнир пройдет с 14 июня по 14 июля в десяти немецких городах. За титул чемпиона Европы будут бороться 24 национальные команды.

Напомним, что Евро-2020 выиграла сборная Италии.