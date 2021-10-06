Карпин рассказал, что Глушаков и Захарян получили неполную нагрузку на тренировке сборной России

Главный тренер сборной России пояснил какой объем работы проделали Денис Глушаков и Арсен Захарян, которые сегодня тренировались в общем составе национальной команды.

«Захарян и Глушаков делали упражнения, посмотрим, нормально ли они это восприняли. Они получали неполную нагрузку, но в общей группе. Мы не делаем тесты на физическую готовность. Анализы крови пришли, у некоторых игроков, особенно у тех, кто играл много, есть небольшой перегруз. Восстановится за эти дни», - приводит слова Карпина «Чемпионат».

Напомним, что 8 октября сборная России сыграет в Казани против Словакии в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года в Катаре, следом подопечных Карпина ждет игра со Словенией в Мариборе (11 октября).