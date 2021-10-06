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06 октября 21:09
автор: Максим Скороходов

Карпин назвал Джикию лидером сборной России

Защитник выступает за национальную команду с 2017 года.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о лидерских качествах защитника Георгия Джикии.

«Капитаны меняются, потому что нет лидера? Есть лидеры и с точки зрения мастерства, и держать кого-то. Джикия, например. У нас все друг друга держат. Джикия – лидер в раздевалке, подсказе, разговорах», - приводит слова Карпина «Чемпионат».

Добавим, что Джикия провел 38 матчей национальную команду, в которых забил один гол.

Напомним, что 8 октября сборная России сыграет в Казани против Словакии в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года в Катаре, следом подопечных Карпина ждет игра со Словенией в Мариборе (11 октября).

источник: Чемпионат.com
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