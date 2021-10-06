Глебов заменит Глушакова в сборной России

Хавбек «Ростова» Данил Глебов вызван в сборную России для подготовки матчам квалификации на чемпионат мира в Катаре против Словакии (8 октября, Казань) и Словении (11 октября, Марибор).

«После того, как стало ясно, что Глушаков не сможет помочь сборной, тренерский штаб вызвал Данила Глебова. Так как Глебову уже известны те игровые и бытовые требования, которые предъявляются к игрокам сборной по нашей совместной работе в «Ростове», и учитывая, что сборной осталось провести по одной тренировке перед играми со Словакией и Словенией, это решение нам кажется наиболее оптимальным», - приводит слова главного тренера национальной команды Валерия Карпина пресс-служба РФС.

Добавим, что обе игры пройдут в рамках квалификации на чемпионат мира. Сборная России занимает второе место в отборочной группе Н, уступая лидеру - команде Хорватии лишь по дополнительным показателям.