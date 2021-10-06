Английская премьер-лига (АПЛ) одобрила покупку «Ньюкасла» инвесторами из Саудовской Аравии, сообщает The Times.

По информации источника, данная сделка была согласована после того как правительство Саудовской Аравии разрешила работу в стране телесети beIN Sports и пообещало усилить борьбу с пиратскими трансляциями АПЛ.

Ранее сообщалось, что инвесторы заплатят за «Ньюкасл» 300 миллионов фунтов.

«Сороки» после семи матчей набрали три очка и занимают предпоследнее 19-е место в турнирной таблице.