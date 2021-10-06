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АПЛ одобрила покупку «Ньюкасла» инвесторами из Саудовской Аравии
06 октября 21:57
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Ньюкасл"

АПЛ одобрила покупку «Ньюкасла» инвесторами из Саудовской Аравии

Сделка будет согласована в течение суток.

Английская премьер-лига (АПЛ) одобрила покупку «Ньюкасла» инвесторами из Саудовской Аравии, сообщает The Times.

По информации источника, данная сделка была согласована после того как правительство Саудовской Аравии разрешила работу в стране телесети beIN Sports и пообещало усилить борьбу с пиратскими трансляциями АПЛ.

Ранее сообщалось, что инвесторы заплатят за «Ньюкасл» 300 миллионов фунтов.

«Сороки» после семи матчей набрали три очка и занимают предпоследнее 19-е место в турнирной таблице.

источник: The Times
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