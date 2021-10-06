Терюшков уверен, что Глушаков в будущем получит очередной вызов в сборную России

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Роман Терюшков уверен, что Денис Глушаков, который не сможет помочь сборной России из-за травмы, не закончил карьеру в национальной команде.

«Для Дениса с его желанием, самоотдачей и заряженностью на игру на 150% — это не конец света. Думаю, Валерий Георгиевич его и в следующий раз вызовет. Уверен, Денис не остановится на этом, будет продолжать в том же духе — и вызов в сборную последует», - приводит слова Терюшкова Sport24.ru.

Добавим, что Глушаков принял участие в 57 играх за сборную России, в которых забил пять голов.