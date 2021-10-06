«Футболистик, ты где?» Глебов чуть не пропустил приглашение в сборную России

Хавбек «Ростова» Данил Глебов рассказал, как узнал о приглашении в сборную России.

«Стоял в дверях, собирался выходить к стоматологу. Давно записывался, нужно было удалить зуб мудрости. Тут мне звонит мой друг и агент Павел Банатин, говорит: «Ты куда пропал? Тебя Валерий Георгиевич ищет». Подумал, что он шутит, но Паша сказал проверить телефон. А у меня сегодня весь день какие-то проблемы с интернетом. Срочно прошу жену раздать Wi-Fi, смотрю, у меня уведомления от Валерия Георгиевича: «Футболистик, ты где?». Перезваниваю ему, он спрашивает, готов ли я ехать в сборную, отвечаю: «Конечно, готов!». Мне сразу же звонят администраторы, присылают билеты», - приводит слова Глебова «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Глебов провел 11 матчей за «Ростов» во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Напомним, что 8 октября команда Карпина сыграет в Казани против Словакии в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года в Катаре, следом российских футболистов ждет игра со Словенией в Мариборе (11 октября).

Сборная России занимает второе место в отборочной группе Н, уступая лидеру - команде Хорватии лишь по дополнительным показателям.