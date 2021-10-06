Денис Глушаков: Побывал в сборной одной ногой, осталось вернуться двумя

Хавбек «Химок» Денис Глушаков поделился эмоциями после того, как покинул расположение сборной России, из-за травмы.

«Я говорил, что для всех сборная – это цель. Получается, побывал в сборной одной ногой, осталось вернуться двумя. Не будем загадывать по поводу меня. Главное, чтобы сборная побеждала и проходила дальше», – приводит слова футболиста «РИА-Новости».

Напомним, что 8 октября сборная России сыграет в Казани против Словакии в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года в Катаре, следом подопечных Карпина ждет игра со Словенией в Мариборе (11 октября).