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Денис Глушаков: Побывал в сборной одной ногой, осталось вернуться двумя
06 октября 23:20
автор: Максим Скороходов
автор фото: Михаил Шапаев/РФС

Денис Глушаков: Побывал в сборной одной ногой, осталось вернуться двумя

Полузащитник «Химок» покинул расположение сборной России из-за травмы задней поверхности бедра.

Хавбек «Химок» Денис Глушаков поделился эмоциями после того, как покинул расположение сборной России, из-за травмы.

«Я говорил, что для всех сборная – это цель. Получается, побывал в сборной одной ногой, осталось вернуться двумя. Не будем загадывать по поводу меня. Главное, чтобы сборная побеждала и проходила дальше», – приводит слова футболиста «РИА-Новости».

Напомним, что 8 октября сборная России сыграет в Казани против Словакии в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года в Катаре, следом подопечных Карпина ждет игра со Словенией в Мариборе (11 октября).

источник: «РИА Новости»
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