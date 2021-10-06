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Дубль Феррана Торреса принес победу сборной Испании над Италией в полуфинале Лиги наций
06 октября 23:45
автор: Максим Скороходов
автор фото: Королевская федерация футбола Испании

Дубль Феррана Торреса принес победу сборной Испании над Италией в полуфинале Лиги наций

Судил встречу российский арбитр Сергей Карасев.

Сборная Испании победила в полуфинале Лиги наций команду Италии со счетом 2:1.

Оба гола «фурии роха» забил нападающий Ферран Торрес (17-я и 45+1-я минуты матча), а за итальянцев отличился Лоренцо Пеллегрини (83)

Добавим, что главный арбитр матча Сергей Карасев удалил за вторую желтую карточку защитника «скуадры адзурры» Леонардо Бонуччи (42).

Таким образом, сборная Испании стала финалистом второго в истории розыгрыша Лиги наций, а сборная Италии прервала свою рекордную серию без поражений, которая составила 37 матчей.

Во втором полуфинале завтра сыграют сборные Бельгии и Франции. Финал и матч за третье место пройдут 10 октября.

Лига наций

Полуфинал

Италия - Испания - 1:2 (0:2)

Голы: Пеллегрини, 83 - Торрес, 17, 45+1

Италия: Доннарумма, Эмерсон, Ди Лоренцо, Бастони, Бонуччи, Бернардески (Кьеллини, 46), Жоржиньо (Пеллегрини, 64), Инсинье (Кин, 58), Верратти (Локателли, 58), Кьеза, Барелла (Калабрия, 72).

Испания: Унаи Симон, Алонсо, Лапорт, Аспиликуэта, Пау Торрес, Сарабия (Хиль, 75), Коке (Мерино, 75), Ферран Торрес (Пино, 49), Бускетс, Ойарсабаль, Гави (Серджи Роберто, 83).

Предупреждения: Бонуччи, 30, Аспиликуэта, 45, Сарабия, 65, Пино, 71, Локателли, 81, Ойарсабаль 89.

Удаление: Бонуччи, 42

Главный судья: Сергей Карасев (Россия)

источник: «Советский спорт»
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