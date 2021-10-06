Дубль Феррана Торреса принес победу сборной Испании над Италией в полуфинале Лиги наций

Сборная Испании победила в полуфинале Лиги наций команду Италии со счетом 2:1.

Оба гола «фурии роха» забил нападающий Ферран Торрес (17-я и 45+1-я минуты матча), а за итальянцев отличился Лоренцо Пеллегрини (83)

Добавим, что главный арбитр матча Сергей Карасев удалил за вторую желтую карточку защитника «скуадры адзурры» Леонардо Бонуччи (42).

Таким образом, сборная Испании стала финалистом второго в истории розыгрыша Лиги наций, а сборная Италии прервала свою рекордную серию без поражений, которая составила 37 матчей.

Во втором полуфинале завтра сыграют сборные Бельгии и Франции. Финал и матч за третье место пройдут 10 октября.