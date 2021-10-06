Семин думает, что Глебов усилит сборную России

Бывший наставник «Ростова» Юрий Семин поддержал вызов игрока команды Данила Глебова в сборную России.

«Во-первых, он молодой и перспективный парень. Данил в последнее время значительно прибавил. Это очень полезный игрок в обороне своей команды. Лучшее его качество — индивидуальный отбор мяча, у нас в национальной команде таких игроков мало. Валерий Карпин отлично его знает, думаю, Глебов по-настоящему усилит нашу сборную», - приводит слова Семина «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Глебов провел 11 матчей за «Ростов» во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Напомним, что 8 октября команда Карпина сыграет в Казани против Словакии в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года в Катаре, следом российских футболистов ждет игра со Словенией в Мариборе (11 октября).