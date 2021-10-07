Суд Невады рекомендует отклонить иск к Роналду об изнасиловании

Суд Невады рекомендует отклонить гражданский иск к нападающему «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду с утверждениями об изнасиловании. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на документы суда.

Отмечается, что судья-магистрат Дэниел Албрегтс рекомендовал федеральному судье отклонить иск как несостоятельный. По заявлению Албрегтса, весь иск Кэтрин Майорги против Роналду построен на украденных документах, которыми обменивались Роналду и его адвокаты.

Ранее Майорга заявляла, что футболист не доплатил ей 375 тысяч долларов в качестве компенсации. В 2010 году адвокаты Роналду договорились с Майоргой о денежной компенсации в обмен на отсутствие претензий в связи с их встречей в отеле в Лаг-Вегасе. Оба признают, что между ними была близость, но Майорга заявляет об изнасиловании, а Роналду категорически это отрицает.

Напомним, что Криштиану этим летом перешел из туринского «Ювентуса» и подписал с манкунианцами двухлетнее соглашение. Нападающей вернул себе 7-й номер, который в прошлом сезоне носил форвард Эдинсон Кавани.

Роналду ранее уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год. За это время нападающий провел 292 встречи и записал на свой счет 118 забитых мячей и 69 голевых передач.