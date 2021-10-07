Сборная Франции вырвала победу у Бельгии и вышла в финал Лиги наций

В полуфинале Лиги наций сборная Франции одержала волевую победу над национальной командой Бельгии. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу действующих чемпионов мира.

Первая половина игры прошла с преимуществом «красных дьяволов». У бельгийцев отличились Янник Карраско (37-я минута) и Ромелу Лукаку (40-я).

Второй тайм остался за трехцветными. В составе французов забитыми голами отметились Карим Бензема (62-я), Киллиан Мбаппе (69-я), и на последних минутах своей команде победу принес Тео Эрнандес (90-я).

Таким образом, команда Дидье Дешама вышла в финал турнира, где сыграет со сборной Испании, которая ранее оказалась сильнее Италии (2:1). Подопечные Роберто Мартинеса за третье место сразятся соответственно со «скуадрой адзуррой». Обе встречи состоятся 10 октября.

Лига наций

Полуфинал

Бельгия – Франция 2:3 (2:0, 0:3)

Голы: Карраско, 37; Лукаку, 40; Бензема, 62; Мбаппе, 69, пенальти; Эрнандес, 90.

Бельгия – Куртуа, Денайер, Вертонген, Алдервейрелд, Кастань (Батшуайи, 90), Витцель, Тилеманс (Ванакен, 70), де Брюйне, Карраско, Азар (Троссард, 74), Лукаку.

Франция – Льорис, Эрнандес, Варан, Эрнандес, Павар (Дюбуа, 90), Погба, Рабьо (Тчуамени, 75), Кунде, Мбаппе, Гризманн, Бензема (Верету, 90).

Предупреждение: Вертонген (67).