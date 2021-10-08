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08 октября 08:25
автор: Владислав Корегин

Сборная Аргентины поделила очки с Парагваем в гостевом матче отбора к ЧМ-2022

Команды не отличились забитыми мячами в прошедшей игре.

Сборные Парагвая и Аргентины сыграли вничью (0:0) в матче квалификации к ЧМ-2022. Встреча состоялась в Асунсьоне.

Отметим, что подопечные Лионеля Скалони имели преимущество на протяжении всей игры, опередив соперника в проценте владения мячом (70 на 30), а также по общему количеству ударов (14-10) и ударов в створ ворот (8-3). Однако аргентинцам не удалось одержать свою шестую победу в рамках отбора на мировое первенство в Катар.

Добавим, что форвард Лионель Месси провел на поле весь матч, не отличившись результативными действиями.

Таким образом, Аргентина расположилась на втором месте в турнирной таблице, набрав 18 очков. На счету Парагвая 11 очков и промежуточная шестая строчка.

11 октября аргентинцы сыграют дома против Уругвая, а Парагвай в тот же день на выезде встретится с Чили.

Чемпионат мира-2022. Квалификация

Южная Америка

Парагвай – Аргентина – 0:0

Парагвай: Сильва, Рохас, Гомес, Альдерете, Арсамендия (Санчес, 74), Морель (Кардосо, 63), Алонсо, Вильясанти (Бальбуэна, 89), А.Ромеро (Эскобар, 89), Альмирон, Санабрия (К.Гонсалес, 74).

Аргентина: Мартинес, Молина, К.Ромеро, Отаменди, Акунья (Тальяфико, 57), Ди Мария (Родригес, 67), Де Пауль (Гомес, 67), Паредес, Ло Чельсо (Н.Гонсалес, 76), Месси, Корреа (Альварес, 76).

Предупреждения: Вильясанти (21), Алонсо (65).

источник: «Советский спорт»
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