Сборная Аргентины поделила очки с Парагваем в гостевом матче отбора к ЧМ-2022

Сборные Парагвая и Аргентины сыграли вничью (0:0) в матче квалификации к ЧМ-2022. Встреча состоялась в Асунсьоне.

Отметим, что подопечные Лионеля Скалони имели преимущество на протяжении всей игры, опередив соперника в проценте владения мячом (70 на 30), а также по общему количеству ударов (14-10) и ударов в створ ворот (8-3). Однако аргентинцам не удалось одержать свою шестую победу в рамках отбора на мировое первенство в Катар.

Добавим, что форвард Лионель Месси провел на поле весь матч, не отличившись результативными действиями.

Таким образом, Аргентина расположилась на втором месте в турнирной таблице, набрав 18 очков. На счету Парагвая 11 очков и промежуточная шестая строчка.

11 октября аргентинцы сыграют дома против Уругвая, а Парагвай в тот же день на выезде встретится с Чили.