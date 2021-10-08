ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
08 октября 08:47
автор: Владислав Корегин

Сборная Бразилии в гостях обыграла Венесуэлу в матче отбора к ЧМ-2022

Бразильцы одержали девятую победу кряду в квалификации.

Матч квалификации к ЧМ-2022 между сборными Венесуэлы и Бразилии завершился победой подопечных Тите со счетом 3:1.

В составе победившей команды голы забили защитник Маркиньос (71-я минута), а также нападающие Габриэль Барбоза, удачно реализовавший 11-метровый удар на 85-й минуте, и Антони (90+5). Соперник ответил забитым мячом форварда Эрика Рамиреса (11).

Бразилия одержала свою девятую победу в девяти сыгранных турах и занимает первое место в турнирной таблице, набрав 27 очков. Венесуэла располагается на последней, десятой позиции с четырьмя набранными очками.

10 октября бразильцы сыграют в гостях с Колумбией, а Венесуэла в тот же день на своем поле примет Эквадор.

Чемпионат мира-2022. Квалификация

Южная Америка

Венесуэла Бразилия 1:3 (1:0)

Голы: Рамирес, 11 – Маркиньос, 71. Барбоза, 85. Антони, 90+5.

Венесуэла: Гратероль, Эрнандес, Мехиас (Чансельор, 46), Феррарези, Гонсалес, Мартинес (Кастильо, 65), Ринкон (Морено, 74), Мачис (Кордова, 74), Сотельдо, Пеньяранда (Белло, 59), Рамирес.

Бразилия: Алиссон, Данило (Эмерсон, 77), Маркиньос, Силва, Арана (Сандро, 90+1), Пакета (Винисиус, 63), Жерсон, Фабиньо, Эвертон (Рафинья, 46), Жезус (Антони, 77), Барбоза.

Предупреждения: Маркиньос (60), Белло (80), Эрнандес (88).

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Lenovo представила новый бюджетный смартфон Moto E40 с аккумулятором на 5000 мАч"Ньюкасл" теперь принадлежит правительству Саудовской АравииАделина Сотникова покинула «Ледниковый период»Мостовой коротко и ясно о КарпинеДзюбу требуют отстранить от игр за "Зенит", и вот почемуСоболенко снялась топлес
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика