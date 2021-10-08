Сборная Бразилии в гостях обыграла Венесуэлу в матче отбора к ЧМ-2022

Матч квалификации к ЧМ-2022 между сборными Венесуэлы и Бразилии завершился победой подопечных Тите со счетом 3:1.

В составе победившей команды голы забили защитник Маркиньос (71-я минута), а также нападающие Габриэль Барбоза, удачно реализовавший 11-метровый удар на 85-й минуте, и Антони (90+5). Соперник ответил забитым мячом форварда Эрика Рамиреса (11).

Бразилия одержала свою девятую победу в девяти сыгранных турах и занимает первое место в турнирной таблице, набрав 27 очков. Венесуэла располагается на последней, десятой позиции с четырьмя набранными очками.

10 октября бразильцы сыграют в гостях с Колумбией, а Венесуэла в тот же день на своем поле примет Эквадор.

Чемпионат мира-2022. Квалификация