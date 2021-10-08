Сборные Уругвая и Колумбии разошлись миром в матче квалификации к ЧМ-2022

Сборная Уругвая не смогла обыграть Колумбию в домашнем матче отбора к ЧМ-2022.

Отметим, что соперники сыграли между собой вничью 0:0. Встреча прошла в Монтевидео. Колумбийский полузащитник Вильмар Барриос, выступающий за «Зенит», провел на поле весь матч, не отличившись результативными действиями.

Благодаря сегодняшней ничьей Уругвай набрал 16 очков и расположился на четвертом месте в турнирной таблице. Колумбия идет пятой (14 очков).

В следующем матче Уругвай проведет выездную встречу против Аргентины, а Колумбия на своем поле примет Бразилию. Обе встречи состоятся 11 октября.

В других играх отбора были зафиксированы следующие результаты: