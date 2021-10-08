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Азмун может заменить Ляказетта в «Арсенале»
08 октября 09:26
автор: Владислав Корегин
автор фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Азмун может заменить Ляказетта в «Арсенале»

Следующим летом иранский футболист может стать свободным агентом.

Руководство «Арсенала» заинтересовано в приобретении нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.

По информации Onze Mondial, лондонский клуб рассматривает 26-летнего иранца в качестве возможной замены форварду Александру Ляказетту, который может покинуть стан «канониров» по окончании сезона-2021/22 в статусе свободного агента.

Таким образом, сделка по переходу игрока петербуржцев в команду АПЛ может состояться летом 2022 года.

Напомним, Азмун защищает цвета «Зенита» с февраля 2019 года – на его счету 58 забитых мячей и 20 ассистов в 95 матчах. Вместе с клубом он стал трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка страны. Его контракт рассчитан до 30 июня 2022-го.

источник: Onze Mondial
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