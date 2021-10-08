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08 октября 10:24
автор: Владислав Корегин

Дмитрий Булыкин: От сборной Словакии можно ожидать опасности и на стандартах, и при контратаках

Сегодня команда Валерия Карпина сыграет в Казани против словаков.

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от домашнего матча национальной команды со Словакией в рамках отбора к ЧМ-2022.

Напомним, что встреча между сборными пройдет сегодня, 8 октября, в Казани. Начало – в 21:45 мск. В первой очной встрече словаки обыграли россиян со счетом 2:1.

– Словакия – соперник непростой. Опасности от нее можно ожидать и на стандартах, и при контратаках. Но могут словаки и в позиционной атаке неплохо сыграть. Так что нужно этого соперника максимально разобрать, отнестись к нему предельно серьезно, но сохранять уверенность в своих силах, играть на своем поле в атаку, не ошибаться в защите и как можно лучше реализовывать моменты, – приводят слова Булыкина «Известия».

Добавим, что после шести сыгранных туров подопечные Валерия Карпина занимают второе место в турнирной таблице группы H, набрав 13 очков. Идущая первой Хорватия имеет в своем активе те же 13 очков, однако она опережает российскую команду по разнице забитых и пропущенных мячей.

После встречи со Словакией, сборная России сыграет 11 октября в Мариборе против Словении.

источник: «Известия»
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