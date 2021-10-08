Максим Деменко: Сомневаюсь, что Дзюбу снова позовут в сборную России до конца отборочного цикла

Экс-игрок «Спартака» Максим Деменко прокомментировал отказ форварда «Зенита» Артема Дзюбы принять участие в октябрьских матчах сборной России в рамках отбора к ЧМ-2022.

Напомним, что главный тренер национальной команды Валерий Карпин включил 33-летнего игрока в расширенный состав сборной на игры со Словакией (8 октября, Казань) и Словенией (11 октября, Марибор), однако сам футболист отказался от данного вызова.

– Артем набрал хорошую форму, снова стал так же полезен и результативен, как и раньше, к нему вернулась уверенность, он играет раскрепощенно. Конечно, в таком состоянии Дзюба однозначно нужен сборной России. Жаль, что сам Артем отказался. И, думаю, отрезал себе путь к возвращению в национальную команду в ближайшее время. Сомневаюсь, что теперь до конца отборочного цикла его позовут снова, – цитирует Деменко «Спорт уик-энд».

В нынешнем сезоне на счету Дзюбы четыре забитых мяча и пять результативных передач в 13 проведенных матчах во всех турнирах.

За сборную России нападающий отыграл в своей карьере 55 встреч (30 голов).