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08 октября 10:55
автор: Владислав Корегин

Спортивный директор РФС Лексаков: Какие идеи привнесли в наш футбол Адвокат и Спаллетти?

Оба специалиста в свое время тренировали «Зенит».

Спортивный директор РФС Андрей Лексаков объяснил свои слова по поводу того, что ни один тренер-иностранец не принес в российский футбол каких-либо новых идей.

– Есть идея Лобановского или идея тотального футбола, идея Гвардиолы. Это идеи. Новых глобальных идей в современном футболе нет. Обычно иностранные тренеры в РПЛ работают по одним методическим лекалам. Сейчас в современном футболе новых глобальных идей нет, что уж говорить о нашем футболе. Тот же Адвокат какую идею привнес в наш футбол? А Спаллетти? – цитирует Лексакова Sport24.

Напомним, что Адвокат возглавлял «Зенит» с 2006 по 2009 годы. При нем команда стала чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.

Что касается Спаллетти, то итальянский специалист тренировал петербургскую команду c 2009 по 2011 годы. Под его руководством сине-бело-голубые дважды завоевывали чемпионство в РПЛ.

источник: Sport24.ru
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