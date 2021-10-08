Спортивный директор РФС Лексаков: Какие идеи привнесли в наш футбол Адвокат и Спаллетти?

Спортивный директор РФС Андрей Лексаков объяснил свои слова по поводу того, что ни один тренер-иностранец не принес в российский футбол каких-либо новых идей.

– Есть идея Лобановского или идея тотального футбола, идея Гвардиолы. Это идеи. Новых глобальных идей в современном футболе нет. Обычно иностранные тренеры в РПЛ работают по одним методическим лекалам. Сейчас в современном футболе новых глобальных идей нет, что уж говорить о нашем футболе. Тот же Адвокат какую идею привнес в наш футбол? А Спаллетти? – цитирует Лексакова Sport24.

Напомним, что Адвокат возглавлял «Зенит» с 2006 по 2009 годы. При нем команда стала чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.

Что касается Спаллетти, то итальянский специалист тренировал петербургскую команду c 2009 по 2011 годы. Под его руководством сине-бело-голубые дважды завоевывали чемпионство в РПЛ.