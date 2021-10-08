Экс-владелец «Ньюкасла» Эшли - о продаже клуба: Я был должен болельщикам

Экс-владелец «Ньюкасла» Майк Эшли прокомментировал продажу клуба инвестиционному фонду Саудовской Аравии.

«Я хотел бы сказать, что получил более крупное предложение по продаже клуба, нежели то, которое я в итоге принял. Оно было достойным моего внимания, но я чувствовал, что предложение, которое я принял, лучше соответствует интересам «Ньюкасла». Я знаю, что болельщики «Ньюкасла» ждали перемен. Я был им должен в каком-то смысле, и я был обязан сражаться за клуб последние 18 месяцев, чтобы это, наконец, произошло», - приводит слова Эшли Daily Mail.

Большую часть акций «сорок» (около 80 процентов) приобрел Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF). В инвестиционную группу также входят PCP Capital Partners и RB Sports & Media.

Глава PIF Ясир аль-Румайян займет пост неисполнительного председателя правления клуба. Исполнительный директор PCP Capital Partners Аманда Стейвли войдет в совет директоров «Ньюкасла».

По информации СМИ, предыдущий владелец клуба миллиардер Майкл Эшли продал команду за сумму около 360 миллионов евро.