Россия - Словакия: Сафонов, Захарян и Смолов в старте

Сегодня, 8 октября, сборная России проведет матч отборочного турнира к ЧМ-2022 на «Ак Барс Арене» против Словакии. Игра стартует в 21:45 мск.

Состав борной России:

Сафонов, Сутормин, Дивеев, Джикия, Терехов, Кузяев, Захарян, Баринов, Ерохин, Бакаев Смолов.

Матч Россия - Словакия состоится сегодня, 8 октября, в Казани и начнется в 21:45 по московскому времени.

Добавим, что после шести сыгранных туров подопечные Карпина с 13 очками занимают второе место в турнирной таблице группы H отборочного турнира чемпионата мира-2022. Идущая первой Хорватия имеет в своем активе те же 13 очков, однако она опережает российскую команду по разнице забитых и пропущенных мячей.