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Россия - Словакия: Сафонов, Захарян и Смолов в старте
08 октября 20:22
автор: Александр Бойченко
автор фото: intagram сборной России по футболу

Россия - Словакия: Сафонов, Захарян и Смолов в старте

Матч начнется в 21:45 мск.

Сегодня, 8 октября, сборная России проведет матч отборочного турнира к ЧМ-2022 на «Ак Барс Арене» против Словакии. Игра стартует в 21:45 мск.

Состав борной России:

Сафонов, Сутормин, Дивеев, Джикия, Терехов, Кузяев, Захарян, Баринов, Ерохин, Бакаев Смолов.

Матч Россия - Словакия состоится сегодня, 8 октября, в Казани и начнется в 21:45 по московскому времени.

Добавим, что после шести сыгранных туров подопечные Карпина с 13 очками занимают второе место в турнирной таблице группы H отборочного турнира чемпионата мира-2022. Идущая первой Хорватия имеет в своем активе те же 13 очков, однако она опережает российскую команду по разнице забитых и пропущенных мячей.

источник: «Советский спорт»
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