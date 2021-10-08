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08 октября 20:28
автор: Александр Бойченко

Колосков прокомментировал слова Хачатурянца о стремлении к повышению качества РПЛ

В настоящее время Россия находится на девятом месте в таблице коэффициентов УЕФА.

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поддержал заявление и.о. президента РПЛ Ашота Хачатурянца о стремлении чемпионата России выйти на уровень английской премьер-лиги.

«Зрелищность зависит от уровня технической оснащенности футболистов. Мы наблюдали за Испанией и Италией. Все цели сводятся к уровню мастерства футболистов. Об этих целях уже давно говорят. Новый человек ставит задачи очень актуальные для нашего футбола. Я не вижу в этих словах ничего необычного и невыполнимого», - сказал Колосков «СЭ».

Напомним, Сергей Прядкин возглавлял должность главы Лиги с 2007 года. В начале октября специалист покинул свой пост, а на должность исполняющего обязанности назначили председателя судейской комиссии РФС Хачатурянца. Выборы нового президента РПЛ назначены на 22 ноября.

источник: «Спорт-Экспресс»
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