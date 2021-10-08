Колосков прокомментировал слова Хачатурянца о стремлении к повышению качества РПЛ

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поддержал заявление и.о. президента РПЛ Ашота Хачатурянца о стремлении чемпионата России выйти на уровень английской премьер-лиги.

«Зрелищность зависит от уровня технической оснащенности футболистов. Мы наблюдали за Испанией и Италией. Все цели сводятся к уровню мастерства футболистов. Об этих целях уже давно говорят. Новый человек ставит задачи очень актуальные для нашего футбола. Я не вижу в этих словах ничего необычного и невыполнимого», - сказал Колосков «СЭ».

Напомним, Сергей Прядкин возглавлял должность главы Лиги с 2007 года. В начале октября специалист покинул свой пост, а на должность исполняющего обязанности назначили председателя судейской комиссии РФС Хачатурянца. Выборы нового президента РПЛ назначены на 22 ноября.