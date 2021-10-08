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Молодежная сборная России обыграла команду Северной Ирландии в квалификации ЧЕ-2023
08 октября 20:50
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автор фото: РФС

Молодежная сборная России обыграла команду Северной Ирландии в квалификации ЧЕ-2023

Встреча прошла в подмосковных Химках.

Молодежная сборная России оказалась сильнее национальной команды Северной Ирландии в матче квалификации чемпионата Европы-2023. Встреча завершилась в пользу россиян со счетом 1:0.

Единственный гол в игре на 16-й минуте забил защитник «Сочи» Данил Прохин.

Отметим, что на встрече могли присутствовать только 500 зрителей из-за ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией.

Таким образом, команда Михаила Галактионова с шестью очками располагается на второй позиции группы С. Подопечные Джона Скофилда замыкают таблицу секстета, набрав три очка.

В следующем туре Россия сыграет снова в Химках, но со сборной Словакии, а Северная Ирландия примет дома Литву. Обе встречи состоятся 12 октября.

источник: «Советский спорт»
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