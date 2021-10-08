В Госдуме предложили сыграть товарищеский матч сборным России и Украины

Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов выступил с предложением провести товарищеский матч между футбольными сборными России и Украины.

«Хотел бы предложить товарищеский матч сборной России и Украины. Мне кажется, это отличная идея. В середине декабря РПЛ и УПЛ уходят на зимнюю паузу. Можно провести такой матч под эгидой дружбы и объединения народов после окончания тура национальных первенств и перед началом отпусков футболистов. Кстати, совершенно непонятно, кто победит. Украинские ребята играют неплохо, это будет настоящая спортивная битва, какая и должна быть между нашими людьми», - сказал Милонов «СЭ».

Напомним, что сборная Украины дошла до четвертьфинала Евро-2020, где уступила англичанам со счетом 0:4. Национальная команда России не смогла выйти из группы по итогам матчей с Финляндией, Данией и Бельгии, набрав в сумме одно очко.