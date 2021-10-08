Фетисов - о матче России и Украины: Спорт - объединяющий фактор

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею с шайбой Вячеслав Фетисов поделился своим мнением о возможном проведении товарищеского матча между сборными России и Украины.

«Спорт — это объединяющий фактор, — сказал Фетисов «СЭ». — Мы помним много подобных примеров. «Пинг-понговая дипломатия», например, когда Китай и США сыграли в пинг-понг. После этого начался контакт между государствами. Например, Олимпийские игры изначально объединяли всех людей на планете, которые погрязли в конфликтах. Есть много моментов».

Напомним, что сборная Украины дошла до четвертьфинала Евро-2020, где уступила англичанам со счетом 0:4. Национальная команда России не смогла выйти из группы по итогам матчей с Финляндией, Данией и Бельгии, набрав в сумме одно очко.