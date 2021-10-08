«Милан» планирует продать Кастильехо, которым интересовался ЦСКА

В зимнем трансферном окне «Милан» намерен продать защитника Андреа Конти и вингера Самуэля Кастильехо.

Об этом сообщает Calciomercato.

По словам источника, Конти может покинуть команду по окончании контракта, а Кастильехо будет выставлен на продажу. В этом сезоне оба игрока ни разу не принимали участие в матчах команды.

Напомним, Кастильехо защищает цвета «Милана» с августа 2018 года. За красно-черных он отыграл 109 матчей, забил 10 голов и отдал 13 ассистов. Его контракт рассчитан до 30 июня 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает хавбека в восемь миллионов евро.