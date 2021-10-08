Яровинский выразил уверенность в том, что Кварацхелия перейдет в ТОП клуб Европы зимой

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал о полузащитнике команды Хвиче КварацхелиИ, который, по слухам, представляет интерес для ряда ведущих европейских клубов.

«Дело в том, что трансфер Хвичи — это такая сложная история… По нему не будет россыпи предложений, а будет условно 2-4. Он точно был в сфере интересов достаточно серьезных клубов, но они не пришли с финальным предложением.

Почему не взяли? Потому что для финального предложения по игроку из чемпионата России должно сложиться много факторов. Не сложилось сейчас, но сложится зимой или летом — я не сомневаюсь в этом. Футболист такого таланта уедет», - передает слова Яровинского DASH.

Яровинский так же предположил, за кого сумму могут приобрести полузащитника сборной Грузии: «где-то за 20 миллионов евро».

Напомним, Кварацхелия защищает цвета клуба из Татарстана с лета 2019 года. В общей сложности он отыграл за команду 61 матч, забил восемь голов и отдал 14 ассистов. Его контракт рассчитан до 30 июня 2024-го.