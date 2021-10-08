Сборная России обыграла Словакию в отборочном матче ЧМ-2022

В матче седьмого тура группового этапа отборочного турнира чемпионата мира-2022 сборная России на своем поле оказалась сильнее национальной команды Словакии. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу подопечных Валерия Карпина.

Россияне победили благодаря автоголу словацкого защитника Милана Шкриньяра на 24-й минуте встречи. Игрок обороны миланского «Интера» отправил мяч в свои ворота после прострела полузащитника нашей сборной Арсена Захаряна.

Таким образом, команда Карпина с 16 очками осталась на второй позиции секстета Н, уступая по дополнительным показателям Хорватии. Подопечные Павела Гапала опустились на четвертую позицию, имея в своем активе девять очков.

В следующем туре Россия отправится в гости к Словении, а Словакия сыграет на выезде с Хорватией. Обе встречи состоятся 11 октября.

В параллельном матче Словения разгромила Мальту (4:0). Дубль оформил Йосип Иличич, а также по одному голу забили Андрас Спорар и Беньямин Шешко.