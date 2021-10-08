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Сборная России обыграла Словакию в отборочном матче ЧМ-2022
08 октября 23:37
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автор фото: РФС

Сборная России обыграла Словакию в отборочном матче ЧМ-2022

Встреча прошла на «Ак Барс Арене» в Казани.

В матче седьмого тура группового этапа отборочного турнира чемпионата мира-2022 сборная России на своем поле оказалась сильнее национальной команды Словакии. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу подопечных Валерия Карпина.

Россияне победили благодаря автоголу словацкого защитника Милана Шкриньяра на 24-й минуте встречи. Игрок обороны миланского «Интера» отправил мяч в свои ворота после прострела полузащитника нашей сборной Арсена Захаряна.

Таким образом, команда Карпина с 16 очками осталась на второй позиции секстета Н, уступая по дополнительным показателям Хорватии. Подопечные Павела Гапала опустились на четвертую позицию, имея в своем активе девять очков.

В следующем туре Россия отправится в гости к Словении, а Словакия сыграет на выезде с Хорватией. Обе встречи состоятся 11 октября.

В параллельном матче Словения разгромила Мальту (4:0). Дубль оформил Йосип Иличич, а также по одному голу забили Андрас Спорар и Беньямин Шешко.

Квалификация
ЧМ-2022
Группа H
7-й тур
Россия – Словакия 1:0 (1:0, 0:0)
Гол: Шкриньяр, 24, автогол.
Россия – Сафонов, Дивеев, Джикия, Терехов (Кудряшов, 80), Сутормин, Ерохин (Чистяков, 63), Баринов, Бакаев (Жемалетдинов, 73), Кузяев, Захарян (Заболотный, 46), Смолов (Фомин, 46).
Словакия – Родак, Ганцко, Шатка, Шкриньяр, Пекарик (Суслов, 80), Куцка (Грошовски, 64), Гараслин (Альмаши, 80), Дуда (Руснак, 64), Гамшик, Боженик (Стрелец, 64), Шранц.
Предупреждения: Куцка (52), Фомин (84), Грошовски (88).

источник: «Советский спорт»
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