Нидерланды минимально обыграли Латвию, одержав третью победу подряд

8 октября, в Риге на стадионе «Даугава» прошел матч седьмого тура отборочного турнира ЧМ-2022, в котором встречались сборные Латвии и Нидерландов. Счет в матче 1:0 в пользу оранжевых.

Единственный гол во встрече забил полузащитник «Аякса» Дэви Классен на 19 минуте.

Таким образом, «оранжевые» набирают 16 очков после семи матчей и продолжают возглавлять турнирную таблицу. Латвия, в свою очередь, находится на пятом месте с пятью очками.

Следующий матч подопечные ван Гала проведут дома против Гибралтара, а латыши встретятся с Турцией.

ЧМ-2022