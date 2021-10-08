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08 октября 23:37
автор: Александр Бойченко

Нидерланды минимально обыграли Латвию, одержав третью победу подряд

Луи ван Гал одержал третью победу подряд у руля «оранжевых» после возвращения

8 октября, в Риге на стадионе «Даугава» прошел матч седьмого тура отборочного турнира ЧМ-2022, в котором встречались сборные Латвии и Нидерландов. Счет в матче 1:0 в пользу оранжевых.

Единственный гол во встрече забил полузащитник «Аякса» Дэви Классен на 19 минуте.

Таким образом, «оранжевые» набирают 16 очков после семи матчей и продолжают возглавлять турнирную таблицу. Латвия, в свою очередь, находится на пятом месте с пятью очками.

Следующий матч подопечные ван Гала проведут дома против Гибралтара, а латыши встретятся с Турцией.

ЧМ-2022

7-й тур

Латвия - Нидерланды 0:1

Голы: Классен 19

Латвия: Озолс, Черномордый, Дубра, Юрковскис, Кигурс, Эмсис, Яунземс, Цыганик, Зюзин, Савальниекс, Улдрикис.

Нидерланды: Бейло, Думфрис, де Врей, Блинд, ван Дейк, Тил (Гравенберх, 62), де Йонг, Бергейс (Ланг, 62), Классен, Гакпо (Вегорст, 76), Депай.

источник: «Советский спорт»
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