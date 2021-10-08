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08 октября 23:37

Белоруссия проиграла в гостях Эстонии и опустилась на последнее место в группе

Встреча прошла в пятницу в Таллине на «Ле Кок Арене».

Футболисты сборной Эстонии со счетом 2:0 переиграли команду Белоруссии в домашнем матче 7-го тура квалификационного раунда ЧМ-2022.

В составе победителей голами отметились Эрик Сорга (57-я минута) и Сергей Зенев (90+3).

После этой игры Эстония, для которой победа стала первой на турнире, набрала четыре очка и ушла с последнего места в группе Е. Белорусия, потерев пятое поражение кряду, с тремя очками опустилась на пятую строчку.

В следующем туре Эстония дома сыграет против Уэльса, а Белоруссия на своем поле примет Чехию.

источник: «Советский спорт»
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